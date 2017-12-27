В Москве 28 декабря объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве в четверг, 28 декабря, из-за сильного тумана.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр, туман может повлиять на дорожное движение, поэтому водителям советуют сохранять бдительность.
В какие именно часы видимость будет снижена, не уточняется.
Ранее синоптики спрогнозировали установление нового температурного рекорда в столичном регионе в пятницу, 29 декабря.
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