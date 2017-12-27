В Москве 28 декабря объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве в четверг, 28 декабря, из-за сильного тумана.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр, туман может повлиять на дорожное движение, поэтому водителям советуют сохранять бдительность.

В какие именно часы видимость будет снижена, не уточняется.

Ранее синоптики спрогнозировали установление нового температурного рекорда в столичном регионе в пятницу, 29 декабря.