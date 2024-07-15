Врач Солнцева рассказала о влиянии питания на качество сна

Врач — терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева рассказала о влиянии питания на качество сна.

«Ужин не должен содержать жирных, острых и вызывающих изжогу продуктов. Лучший вариант вечерней трапезы — белок и клетчатка», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, сбалансированный ужин позволит человеку быстрее заснуть.

Также врач обратила внимание, что люди, придерживающиеся средиземноморского типа питания, оценивают свой сон как более качественный.

«Дело в том, что этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и, соответственно, на сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, средиземноморская диета также хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», — добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.