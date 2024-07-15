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Врач Серёжина рассказала о противопоказаниях к употреблению арбуза и дыни

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Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина рассказала о противопоказаниях к употреблению арбуза и дыни.
Врач Серёжина рассказала о противопоказаниях к употреблению арбуза и дыни
  • Gettyimages.ru

Арбузы и дыни не рекомендуются людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Также в бахчевых содержится много сахара, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«Также из-за мочегонного эффекта осторожнее с арбузами и дынями нужно быть беременным. Но совсем отказываться от них необязательно — при умеренном употреблении плоды могут помочь уменьшить отёки и снизить изжогу», — сказала врач.

По словам специалиста, также нужно учитывать пищевую аллергию.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН заявила, что лучше всего брать горький шоколад, так как он более полезен.

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