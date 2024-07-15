Нутрициолог Гусакова: магазинный картофель лучше есть без кожуры

Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала употреблять магазинный молодой картофель без кожуры, так как это безопаснее для здоровья.

«Содержание нитратов в молодом картофеле зачастую превышает норму, и основная концентрация находится в шкурке», — объяснила специалист в беседе с Life.ru.

Также Гусакова посоветовала не употреблять картофель с кожурой в том случае, если она имеет зелёный оттенок, так как это может указывать на наличие токсина соланина, который может вызвать у человека отравление.

При этом незагрязнённая кожура клубней полезна, так как содержит пищевые волокна, витамины, минералы и антиоксиданты, уточнила нутрициолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.