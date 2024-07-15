Нутрициолог Гусакова: магазинный картофель лучше есть без кожуры
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«Содержание нитратов в молодом картофеле зачастую превышает норму, и основная концентрация находится в шкурке», — объяснила специалист в беседе с Life.ru.
Также Гусакова посоветовала не употреблять картофель с кожурой в том случае, если она имеет зелёный оттенок, так как это может указывать на наличие токсина соланина, который может вызвать у человека отравление.
При этом незагрязнённая кожура клубней полезна, так как содержит пищевые волокна, витамины, минералы и антиоксиданты, уточнила нутрициолог.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.