Профессор Рысева рассказала о пользе для здоровья масла какао
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Этот продукт является натуральным антиоксидантом, который помогает бороться с окислительными процессами и улучшает иммунитет человека, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Помимо антиоксидантов, в масле какао содержится более 80% жировых кислот, образующих уникальные триглицериды, дающие организму энергию.
«Вы принесёте пользу своему здоровью, если будете употреблять напиток на основе какао-порошка с высокой долей содержания масла какао 20—25%», — заключила Рысева.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.