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Профессор Рысева рассказала о пользе для здоровья масла какао

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Профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева рассказала о пользе масла какао, которое входит в состав шоколада.
Профессор Рысева рассказала о пользе для здоровья масла какао
  • Gettyimages.ru

Этот продукт является натуральным антиоксидантом, который помогает бороться с окислительными процессами и улучшает иммунитет человека, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо антиоксидантов, в масле какао содержится более 80% жировых кислот, образующих уникальные триглицериды, дающие организму энергию.

«Вы принесёте пользу своему здоровью, если будете употреблять напиток на основе какао-порошка с высокой долей содержания масла какао 20—25%», — заключила Рысева.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.

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