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Врач Петрова: людям со светлой кожей следует беречься солнечных лучей

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Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова рассказала, что некоторым людям особенно нужно следить за здоровьем кожи и на солнце применять специальные защитные средства.
Врач Петрова: людям со светлой кожей следует беречься солнечных лучей
  • Gettyimages.ru

«Защита от ультрафиолетового излучения особенно необходима тем, кто имеет различные заболевания кожи — акне, розацеа, фотодерматозы, красную волчанку, имеют большое количество родинок или гиперпигментацию», — поделилась специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, защищаться от солнца необходимо детям, а также взрослым с первым и вторым фототипами кожи, то есть обладателям светлых или рыжих волос, светлой кожи и глаз, объяснила Петрова.

Таким людям она рекомендовала применять средства с SPF-фактором не менее 30 для города и не менее 50 — для пляжного отдыха.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва напомнила о правилах загара для сохранения здоровья кожи.

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