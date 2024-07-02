Врач Петрова: людям со светлой кожей следует беречься солнечных лучей

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова рассказала, что некоторым людям особенно нужно следить за здоровьем кожи и на солнце применять специальные защитные средства.

«Защита от ультрафиолетового излучения особенно необходима тем, кто имеет различные заболевания кожи — акне, розацеа, фотодерматозы, красную волчанку, имеют большое количество родинок или гиперпигментацию», — поделилась специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, защищаться от солнца необходимо детям, а также взрослым с первым и вторым фототипами кожи, то есть обладателям светлых или рыжих волос, светлой кожи и глаз, объяснила Петрова.

Таким людям она рекомендовала применять средства с SPF-фактором не менее 30 для города и не менее 50 — для пляжного отдыха.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва напомнила о правилах загара для сохранения здоровья кожи.