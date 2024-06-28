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Нутрициолог Генварская рассказала о пользе иван-чая

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Нутрициолог Диана Генварская рассказала о пользе иван-чая.
Нутрициолог Генварская рассказала о пользе иван-чая
  • Gettyimages.ru

«У нас же был национальный продукт — иван-чай, который мы поставляли в Европу, и были главными производителями в мире», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, антисептические, тонизирующие, восстанавливающие качества этого напитка не сравнить даже с остальными травами.

Как отметила Генварская, иван-чай можно пробовать сочетать с приправами.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.

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