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Нутрициолог Генварская напомнила о кофеине, содержащемся в чае

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Нутрициолог Диана Генварская напомнила о кофеине, который содержится в чае.
Нутрициолог Генварская напомнила о кофеине, содержащемся в чае
  • Gettyimages.ru

«Я бы хотела отметить вопрос чая как кофеинсодержащего продукта. Все почему-то думают, что кофеин в кофе, а на самом в зелёном чае его в разы больше», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в ресторанах к хорошему кофе подают стакан воды, и то же самое нужно делать с чаем.

«Каждый из нас, не зная, теряет воду», — добавила Генварская.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.

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