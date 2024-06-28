Нутрициолог Генварская напомнила о кофеине, содержащемся в чае

Нутрициолог Диана Генварская напомнила о кофеине, который содержится в чае.

«Я бы хотела отметить вопрос чая как кофеинсодержащего продукта. Все почему-то думают, что кофеин в кофе, а на самом в зелёном чае его в разы больше», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в ресторанах к хорошему кофе подают стакан воды, и то же самое нужно делать с чаем.

«Каждый из нас, не зная, теряет воду», — добавила Генварская.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.