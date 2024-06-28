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Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке подружиться с новой семьёй

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке подружиться с новой семьёй.
Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке подружиться с новой семьёй
  • Gettyimages.ru

«В жизни бывают разные ситуации, мы не всегда можем всё предугадать. Но даже если вы больше не можете содержать животное, вам нужно найти ему дом, убедиться, что собака попадёт в надёжные руки, и по возможности помочь с последующей адаптацией в новой семье», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Важно позволить питомцу самостоятельно изучить место, где он будет жить. Не стоит ходить за собакой по пятам, так как настойчивость может вынудить животное защищаться.

Правила, по которым собака будет жить в доме, нужно вводить постепенно. За правильное поведение необходимо поощрять.

Наладить контакт помогут совместные прогулки, игры и другие активности.

Ранее сообщалось, что в двух государственных ветклиниках Москвы — «Вешняки» и «Коптево» — 29 июня пройдёт день открытых дверей.

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