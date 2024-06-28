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В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с 29 июня

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Спасатели предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июня.
В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с 29 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

«Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июня в городе местами ожидаются ливни, грозы, при грозе порывистый ветер до 17 м/с», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что сильный ветер прогнозируются в Татарстане, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В субботу порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха +9...+14 °С ночью, +18...+23 °С днём.

Ранее в Гидрометеоцентре Челябинской области рассказали о продлении штормового предупреждения.

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