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Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области

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В Гидрометеоцентре Челябинской области рассказали о продлении штормового предупреждения.
Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Активный циклон продолжает оказывать влияние. Он несёт в регион сильные и очень сильные дожди, сильный ветер. В течение суток в регионе сохраняется штормовое предупреждение», — сказали в ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, ветер поднимется до 7—12 м/с с порывами до 20 м/с. При грозах порывы ветра усилятся до 25 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России в выходные дни.

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