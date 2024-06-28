Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU.
«Активный циклон продолжает оказывать влияние. Он несёт в регион сильные и очень сильные дожди, сильный ветер. В течение суток в регионе сохраняется штормовое предупреждение», — сказали в ЦГМС.
По прогнозу синоптиков, ветер поднимется до 7—12 м/с с порывами до 20 м/с. При грозах порывы ветра усилятся до 25 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России в выходные дни.