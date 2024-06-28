Велопарад по случаю Дня города пройдёт в Тобольске
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Главная цель проекта — популяризация здорового образа жизни, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Колонна велосипедистов проследует от улицы Доронина до водонапорной башни кремля. В параде смогут принять участие как профессионалы, так и любители.
В конце мероприятия среди участников разыграют велосипед.
Ранее сообщалось, что участниками мероприятий в честь Дня города и Дня России в Пензе стали 85 тыс. человек.