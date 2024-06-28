Велопарад по случаю Дня города пройдёт в Тобольске

В Тобольске по случаю Дня города в пятый раз пройдёт парад на велосипедах «Я люблю Тобольск».

Главная цель проекта — популяризация здорового образа жизни, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Колонна велосипедистов проследует от улицы Доронина до водонапорной башни кремля. В параде смогут принять участие как профессионалы, так и любители.

В конце мероприятия среди участников разыграют велосипед.

Ранее сообщалось, что участниками мероприятий в честь Дня города и Дня России в Пензе стали 85 тыс. человек.