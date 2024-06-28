Психолог Смолярчук рассказала о причинах эмоционального выгорания

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук перечислила причины эмоционального выгорания.

«Если говорить о причинах профессионального выгорания, то первую я бы назвала — неудовлетворённость собственными амбициями и результатами своего труда», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, также на эмоциональное выгорание влияет постановка заведомо тяжёлых задач на короткий срок исполнения.

«Когда ставит человек тягчайшие задачи, которые не просто тебя выматывают, а разрушают, которые обостряют твои хронические заболевания, изводят, доводят до депрессивных расстройств. Симптомы выгорания очень созвучны с симптомами депрессии», — сказала психолог.

Ранее кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН рассказал, какие существуют способы борьбы со стрессом.