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Психолог Смолярчук рассказала о причинах эмоционального выгорания

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Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук перечислила причины эмоционального выгорания.
Психолог Смолярчук рассказала о причинах эмоционального выгорания
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о причинах профессионального выгорания, то первую я бы назвала — неудовлетворённость собственными амбициями и результатами своего труда», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, также на эмоциональное выгорание влияет постановка заведомо тяжёлых задач на короткий срок исполнения.

«Когда ставит человек тягчайшие задачи, которые не просто тебя выматывают, а разрушают, которые обостряют твои хронические заболевания, изводят, доводят до депрессивных расстройств. Симптомы выгорания очень созвучны с симптомами депрессии», — сказала психолог.

Ранее кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН рассказал, какие существуют способы борьбы со стрессом.

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