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Специалист Симбирцев рассказал о сроках хранения продуктов после вскрытия упаковки

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Медицинский эксперт Сергей Симбирцев рассказал, как долго хранятся продукты после вскрытия упаковки.
Специалист Симбирцев рассказал о сроках хранения продуктов после вскрытия упаковки
  • РИА Новости

«Прежде чем съесть что-то из холодильника, следует свериться со сроком годности продуктов. Но иногда и этого бывает недостаточно. Для продуктов, которые отправились на хранение после вскрытия упаковки, существует другой важный показатель — срок хранения остатков после вскрытия», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, бактерии, которые вызывают порчу продуктов, растут довольно быстро.

Как отметил эксперт, температура в холодильнике подавляет рост бактерий, но некоторые из них способны расти и при низких температурах.

«Именно поэтому рекомендуемый срок хранения остатков еды в холодильнике — не более двух дней (если на этикетке не указано другое)», — пояснил Симбирцев.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

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