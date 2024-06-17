Синоптики предупредили о жаре и дождях в Свердловской области

Специалисты Уралгидрометцентра сообщили, что в Свердловской области 17 июня дневная температура понизится до +22 °С.

Об этом информирует URA.RU.

Во вторник, 18 июня, температура воздуха достигнет +23…+28 °С, уточнили специалисты. В этот день ожидается слабый, неустойчивый ветер.

Кроме того, антициклон из европейской части страны может принести осадки в среду, предупредили синоптики.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов заявил, что мнение об увеличении количества проливных дождей в российских мегаполисах, сопровождающихся шквалистым ветром и грозами, скорее всего, не соответствует действительности.