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Синоптики предупредили о жаре и дождях в Свердловской области

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Специалисты Уралгидрометцентра сообщили, что в Свердловской области 17 июня дневная температура понизится до +22 °С.
Синоптики предупредили о жаре и дождях в Свердловской области
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU.

Во вторник, 18 июня, температура воздуха достигнет +23…+28 °С, уточнили специалисты. В этот день ожидается слабый, неустойчивый ветер.

Кроме того, антициклон из европейской части страны может принести осадки в среду, предупредили синоптики.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов заявил, что мнение об увеличении количества проливных дождей в российских мегаполисах, сопровождающихся шквалистым ветром и грозами, скорее всего, не соответствует действительности.

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