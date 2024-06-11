Климатолог Карнаухов: частота ливней в мегаполисах увеличилась незначительно
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Крупные города действительно могут «притягивать» дожди, это связано с обилием аэрозольных частиц, однако в целом процесс не критичный, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.
Восприятие частоты дождей может быть субъективным, отметил Карнаухов.
«Всякие экстремальные погодные условия в регионах с большой плотностью населения воспринимаются более болезненно, с большей эмоциональностью, чем в тех районах, где людей меньше», — заверил климатолог.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова в Санкт-Петербурге климатолог Андрей Киселёв рассказал, с чем могут быть связаны погодные аномалии.