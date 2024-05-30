RT в Telegram
Подпишись

Климатолог Киселёв рассказал о причинах погодных аномалий

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге климатолог Андрей Киселёв рассказал, с чем могут быть связаны погодные аномалии.

«Здесь складываются два фактора — спонтанный и закономерный. По статистике, как мировых страховых агентств, так и научной — Росгидромета, относящейся к России, действительно происходит резкое учащение погодно-климатических аномалий», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, речь идёт о разных аномалиях, среди которых засухи, ливни, ветровые нагрузки, сходы лавин, волны тепла.

«Речь идёт о тех случаях, которые нанесли заметный ущерб либо людям, либо экономике, либо тому и другому вместе. Поэтому такая тенденция, конечно, существует. Но каждое отдельное событие — это локальное явление, которое больше связано с какими-то местными особенностями», — пояснил Киселёв.

Он добавил, что учащение таких явлений связано с антропогенным фактором.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить