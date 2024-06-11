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Биолог Наполов посоветовал не переедать черешни

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов рекомендовал не переедать черешни.
Биолог Наполов посоветовал не переедать черешни
  • Gettyimages.ru

Несмотря на то что черешня богата витаминами и микроэлементами, большое количество пищевых волокон в ягодах раздражает кишечник и может вызвать расстройство пищеварения, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, рекомендованная доза черешни в день — 200—350 г.

Компоты из черешни с косточками не рекомендуется хранить больше года.

В косточках содержится амигдалин, который постепенно переходит в напиток.

При контакте амигдалина с желудочным соком образуется опасная для здоровья синильная кислота, добавил эксперт.

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