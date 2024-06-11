Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах зелёного лука

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе зелёного лука для организма.

«В луке есть раздражающие органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. Кроме того, раньше всегда рекомендовали есть побольше этой зелени, чтобы зубы были в отличном состоянии. Бактерицидные свойства лука не дают развиваться налёту», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, лук содержит большое количество клетчатки и коллагена, который важен людям в возрасте.

При его нехватке появляются окостенение суставов, жёсткость мышц, морщины, слабость дёсен и изменения глазного яблока.

Также в луке присутствует кверцитин, который применяли при лечении коронавирусной инфекции.

«Он укрепляет сосуды, особенно капилляры, бронхо-лёгочную систему и защищает клетки от разрушения, оказывает противовоспалительное действие», — сказала диетолог.

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