Врач Кашух: мороженое не лечит ангину

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что мороженое может временно облегчить боль в горле, но ангину оно не лечит.

«Оно уменьшает болевые ощущения, действуя как местный анестетик. Кроме того, мороженое обладает мягкой текстурой, поэтому его легко есть при болезненном глотании. Оно может дать человеку те калории, которые он недополучает, потому что не может есть твёрдую пищу», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, мороженое не обладает противовирусными или антибактериальными свойствами, а некоторые виды десерта могут ухудшить состояние заболевшего. В частности, это слишком кислое мороженое или мороженое с кусочками орехов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.