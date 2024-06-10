Специалист Лялина: лимонады быстро повышают уровень сахара в крови
- Gettyimages.ru
«Снижается адекватная реакция на стресс, клетки быстрее стареют», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, также в лимонаде содержится лимонная кислота, которая может повредить зубную эмаль, способствовать развитию кариеса.
Кроме того, в промышленных лимонадах содержатся консерванты, синтетические красители и ароматизаторы.
«Искусственные красители плохо выводятся из организма, перегружают печень и вызывают аллергические реакции и раковые опухоли щитовидной железы и крови», — сказала эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о пользе супов.