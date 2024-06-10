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Специалист Лялина: лимонады быстро повышают уровень сахара в крови

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что может привести к развитию инсулинорезистентности.
Специалист Лялина: лимонады быстро повышают уровень сахара в крови
  • Gettyimages.ru

«Снижается адекватная реакция на стресс, клетки быстрее стареют», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, также в лимонаде содержится лимонная кислота, которая может повредить зубную эмаль, способствовать развитию кариеса.

Кроме того, в промышленных лимонадах содержатся консерванты, синтетические красители и ароматизаторы.

«Искусственные красители плохо выводятся из организма, перегружают печень и вызывают аллергические реакции и раковые опухоли щитовидной железы и крови», — сказала эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о пользе супов.

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