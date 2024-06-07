В Роспотребнадзоре посоветовали не покупать шаурму в сомнительных палатках

В пресс-службе Роспотребнадзора посоветовали не приобретать шаурму, блины и пироги в сомнительных палатках.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Также в ведомстве рекомендовали кипятить воду перед употреблением; мыть ягоды, фрукты и овощи под проточной водой; мясо, рыбу и салаты готовить на один приём и не размещать в холодильнике сырые мясо, рыбу или птицу рядом с готовой едой.

Во время прогулки нежелательно пробовать немытые фрукты и овощи с прилавка. Рекомендуется изучать срок годности товара и целостность упаковки перед употреблением.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала не увлекаться мороженым, содержащим заменители сахара.