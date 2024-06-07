В Москве восстановят историческое здание газеты «Правда»

В Москве специалисты приступили к разработке проекта реставрации здания комбината газеты «Правда» на улице Правды, дом 24, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

В 2006 году здание пострадало от пожара и с этого времени находилось в запустении, сообщает сайт mos.ru со ссылкой на слова руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В 2024 году объект реализовали на торгах. Новый владелец заявил о намерении отреставрировать его.

«Исследования, к которым приступили специалисты, лягут в основу разработки проекта реставрации», — отметил Емельянов.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация».