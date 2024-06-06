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Гастроэнтеролог Кашух заявила о важности мытья рук в летний сезон

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Гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о важности мытья рук в летний сезон.
Гастроэнтеролог Кашух заявила о важности мытья рук в летний сезон
  • Gettyimages.ru

«С приходом лета люди проводят больше времени на свежем воздухе и часть приёмов пищи происходит на улице», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По словам специалиста, влажные салфетки или очищающие гели не всегда эффективны.

«К тому же еда, которую взяли с собой перекусить, в жару может довольно быстро испортиться, поскольку высокая температура способствует размножению патогенных микроорганизмов в пище и напитках», — сказала Кашух.

Гастроэнтеролог настоятельно рекомендовала перед приёмом пищи мыть руки или применять антисептики на спиртовой основе.

Ранее коммерческий директор производства готовых блюд и полуфабрикатов Mr.Food Ярослав Свободин дал рекомендации, как удостовериться в безопасности готовой еды.

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