Гастроэнтеролог Кашух заявила о важности мытья рук в летний сезон

Гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о важности мытья рук в летний сезон.

«С приходом лета люди проводят больше времени на свежем воздухе и часть приёмов пищи происходит на улице», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По словам специалиста, влажные салфетки или очищающие гели не всегда эффективны.

«К тому же еда, которую взяли с собой перекусить, в жару может довольно быстро испортиться, поскольку высокая температура способствует размножению патогенных микроорганизмов в пище и напитках», — сказала Кашух.

Гастроэнтеролог настоятельно рекомендовала перед приёмом пищи мыть руки или применять антисептики на спиртовой основе.

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