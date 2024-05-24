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Специалист Свободин рассказал о способах убедиться в безопасности готовой еды

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Коммерческий директор производства готовых блюд и полуфабрикатов Mr.Food Ярослав Свободин дал рекомендации, как удостовериться в безопасности готовой еды.
Специалист Свободин рассказал о способах убедиться в безопасности готовой еды
  • Gettyimages.ru

«Если упаковка вздулась — это явный признак, что срок годности уже истёк или близок к этому. Возможно, были нарушены условия хранения блюда, которые спровоцировали преждевременную порчу продукта», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, не стоит употреблять блюдо, если на контейнере присутствуют вмятины, царапины и другие повреждения.

«Даже через микротрещину в упаковке может улетучиться модифицированная газовая среда, которая отвечает за свежесть продукта и сохранение его вкусовых качеств», — заключил Свободин.

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