Диетолог Дианова рассказала о способах правильно хранить спаржу

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова дала рекомендации, как правильно хранить спаржу.

«Спаржа после покупки быстро портится. У нас с вами в лучшем случае есть два-три дня», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, чтобы дольше сохранить спаржу, можно разбить пучок на части и хранить во влажных условиях.

По словам диетолога, некоторые предпочитают замораживать спаржу.

«Но при этом важно порционировать её на определённые объёмы, чтобы не было повторной разморозки, которая приводит к большим потерям микроэлементов и витаминов, потому что клеточные оболочки разрушаются кристаллами льда», — заключила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова назвала полезные качества роллов.