Диетолог Соломатина заявила о вреде холодной воды в жару

Диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде холодной воды в жару

«Когда мы что-то едим холодное или пьём, на какое-то время нам кажется, что стало прохладнее», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Тем не менее, по словам специалиста, организм не может усвоить пищу в холодном виде. Ему понадобится энергия, чтобы охлаждённую пищу привести в тёплое состояние.

«Во-вторых, особенно в жаркое время, могут быть спазмы. Потому что тот же желчный пузырь, вообще ферменты, лучше вырабатываются при комфортной температуре, когда это не холодная вода, а тёплая. Вот тогда это легче усвоится», — сказала диетолог.

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