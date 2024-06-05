RT в Telegram
Подпишись

День ресторатора отметят в Москве 7 июня

Короткая ссылка
В Департаменте торговли и услуг Москвы рассказали о предстоящем праздновании Дня ресторатора 7 июня.
День ресторатора отметят в Москве 7 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил глава департамента Алексей Немерюк, в рамках празднования на Манежной площади состоится битва поваров из самых известных ресторанов столицы.

День московского ресторатора был утверждён в 2018 году Мосгордумой в честь «Положения о трактирном промысле», которое было обнародовано 7 июня 1893 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить