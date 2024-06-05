День ресторатора отметят в Москве 7 июня

В Департаменте торговли и услуг Москвы рассказали о предстоящем праздновании Дня ресторатора 7 июня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил глава департамента Алексей Немерюк, в рамках празднования на Манежной площади состоится битва поваров из самых известных ресторанов столицы.

День московского ресторатора был утверждён в 2018 году Мосгордумой в честь «Положения о трактирном промысле», которое было обнародовано 7 июня 1893 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя».