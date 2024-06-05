Собянин: фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» посетили 4,5 млн человек

Мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог мэра.

По словам Собянина, фестивальные площадки посетили рекордные 4,5 млн человек — это в два раза больше, чем в прошлом году.

«Рестораны — участники рыбной недели приготовили 135 тыс. порций горячих рыбных блюд, 88 тыс. порций выпечки с рыбой и 35 тыс. порций закусок и снеков из специального фестивального меню. А на площади Революции сварили и раздали 750 порций рыбной ухи», — рассказал он.

Также мэр добавил, что гости фестиваля посетили 600 мастер-классов и 300 концертов.

Ранее сообщалось, что на Северном речном вокзале 8 июня пройдёт кинофестиваль.