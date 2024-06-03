Диетолог Журавлёва дала советы по поддержанию правильного кислотно-щелочного баланса

Диетолог Полина Журавлёва рассказала, как поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс в организме.

«Чтобы избежать окисления, введите в рацион ощелачивающие продукты: листовые овощи (шпинат, брокколи), овощи с низким содержанием крахмала (морковь, сельдерей), цитрусовые, авокадо и некоторые орехи (кроме арахиса и кешью). Ограничивайте употребление сахара, молочных продуктов, мяса и кофеина, полуфабрикатов», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, важно есть семена льна, жирные сорта рыбы, заменители сахара.

Как отметила Журавлёва, важную роль играют и физические упражнения — даже простая пешая прогулка может способствовать ощелачиванию.

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