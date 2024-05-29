Диетолог Шейфер рассказала о преимуществах клубники перед черешней
- Gettyimages.ru
В беседе с «Российской газетой» она отметила, что если в 100 г черешни содержится две чайные ложки простых сахаров, то в таком же количестве клубники — полторы.
Кроме того, в 100 граммах клубники содержится 60 мг витамина С (против 15 мг у черешни). Также в клубнике больше кремния.
Шейфер рекомендовала употреблять ягоды в свежем виде, так как при кулинарной обработке большая часть витаминов утрачивается.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе мяты для здоровья.