Диетолог Шейфер рассказала о преимуществах клубники перед черешней

Диетолог клиники К+31 Анна Шейфер рассказала, почему клубника полезнее черешни.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что если в 100 г черешни содержится две чайные ложки простых сахаров, то в таком же количестве клубники — полторы.

Кроме того, в 100 граммах клубники содержится 60 мг витамина С (против 15 мг у черешни). Также в клубнике больше кремния.

Шейфер рекомендовала употреблять ягоды в свежем виде, так как при кулинарной обработке большая часть витаминов утрачивается.

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