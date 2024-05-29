Гастроэнтеролог Белоусов рассказал об опасности экстремальных диет
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«Организму требуется широкий спектр витаминов и минералов для правильного функционирования. Избегайте экстремальных диет, поскольку они обычно дают лишь временные результаты и могут быть вредны для здоровья, лучше придерживаться сбалансированного и разнообразного питания», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, избавиться от лишних килограммов поможет контроль в употреблении определённых продуктов, соблюдение режима, занятие физкультурой, адекватный отдых и полноценный сон.
«Оптимальная стройность и здоровье достигаются через правильное питание, являющееся основой здорового образа жизни», — заключил врач.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.