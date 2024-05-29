Гастроэнтеролог Белоусов рассказал об опасности экстремальных диет

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов призвал отказаться от экстремальных диет.

«Организму требуется широкий спектр витаминов и минералов для правильного функционирования. Избегайте экстремальных диет, поскольку они обычно дают лишь временные результаты и могут быть вредны для здоровья, лучше придерживаться сбалансированного и разнообразного питания», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, избавиться от лишних килограммов поможет контроль в употреблении определённых продуктов, соблюдение режима, занятие физкультурой, адекватный отдых и полноценный сон.

«Оптимальная стройность и здоровье достигаются через правильное питание, являющееся основой здорового образа жизни», — заключил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.