Гастроэнтеролог Сухорукова высказалась о свойствах протеиновых батончиков
«Нередко протеиновые батончики содержат большое количество подсластителя. При бесконтрольном употреблении они могут повлиять на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Как отметила Сухорукова, батончики можно отнести к спортивному питанию, но заменять ими полноценный приём пищи нельзя.
По словам эксперта, желательно есть не более двух батончиков в сутки, поскольку высокий процент белка требует дополнительных ресурсов организма для переработки этого продукта.
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