Гастроэнтеролог Сухорукова высказалась о свойствах протеиновых батончиков

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала о свойствах протеиновых батончиков.

«Нередко протеиновые батончики содержат большое количество подсластителя. При бесконтрольном употреблении они могут повлиять на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметила Сухорукова, батончики можно отнести к спортивному питанию, но заменять ими полноценный приём пищи нельзя.

По словам эксперта, желательно есть не более двух батончиков в сутки, поскольку высокий процент белка требует дополнительных ресурсов организма для переработки этого продукта.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в чае может содержаться больше кофеина, чем в кофе.