RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Соломатина: в чае может быть больше кофеина, чем в кофе

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в чае может содержаться больше кофеина, чем в кофе.

«Не всегда это так, но в чае всё-таки кофеин связан танином, и он не оказывает прямого возбуждающего действия, но всё зависит от сорта и приготовления и, конечно, количества», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, есть примеры приготовленного чая, в котором кофеина в три-четыре раза больше, чем в кофе.

Она также добавила, что людям, страдающим гипертонией, не стоит пить чай с большим количеством кофеина в момент криза и повышения давления.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить