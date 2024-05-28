Диетолог Соломатина: в чае может быть больше кофеина, чем в кофе

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в чае может содержаться больше кофеина, чем в кофе.

«Не всегда это так, но в чае всё-таки кофеин связан танином, и он не оказывает прямого возбуждающего действия, но всё зависит от сорта и приготовления и, конечно, количества», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, есть примеры приготовленного чая, в котором кофеина в три-четыре раза больше, чем в кофе.

Она также добавила, что людям, страдающим гипертонией, не стоит пить чай с большим количеством кофеина в момент криза и повышения давления.

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