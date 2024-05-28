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На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» проведут около 600 мастер-классов

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На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» проведут около 600 мастер-классов, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Сергуниной, большинство мастер-классов будет посвящено приготовлению еды, на десяти площадках гостям предложат попробовать себя в роли художников-маринистов, ещё на восьми — расскажут, почему Москву называют портом пяти морей.

Программу можно найти на сайте moscowseasons.com. Принять участие в мастер-классах смогут как дети, так и взрослые.

Ранее сообщалось, что более 550 тыс. гостей за три дня посетили фестиваль «Москва — на волне».

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