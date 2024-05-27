RT в Telegram
Подпишись

Более 550 тысяч гостей за три дня посетили фестиваль «Москва — на волне»

Короткая ссылка
Более 22 т рыбы и морепродуктов от поставщиков из разных субъектов страны приобрели посетители гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». За три дня работы торговые площадки посетили более 550 тыс. человек.

Приобрести товары можно на 31 фестивальной площадке практически во всех округах города, пишет сайт mos.ru.

Особенно популярными стали рынок на Школьной улице, где продавали нельму холодного копчения из Якутии, императорских устриц с Дальнего Востока, крабов из Мурманска, а также рынок у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ, где за три дня покупатели приобрели 3,5 т товаров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок прошло на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле этого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить