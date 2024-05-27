Более 550 тысяч гостей за три дня посетили фестиваль «Москва — на волне»

Более 22 т рыбы и морепродуктов от поставщиков из разных субъектов страны приобрели посетители гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». За три дня работы торговые площадки посетили более 550 тыс. человек.

Приобрести товары можно на 31 фестивальной площадке практически во всех округах города, пишет сайт mos.ru.

Особенно популярными стали рынок на Школьной улице, где продавали нельму холодного копчения из Якутии, императорских устриц с Дальнего Востока, крабов из Мурманска, а также рынок у фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ, где за три дня покупатели приобрели 3,5 т товаров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок прошло на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле этого года.