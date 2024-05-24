Диетолог Журавлёва дала советы по выбору клубники

Диетолог и нутрициолог Полина Журавлёва дала рекомендации по выбору клубники.

«Выбирать клубнику нужно так: проверьте есть ли у неё вкус и запах. Если он отсутствует, то дело может быть в химикатах», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, следует выбирать среднюю или маленькую ягоду, так как в большой много нитратов.

Также непригодна для употребления клубника без листьев, добавила Журавлёва.

«Семечки клубники должны находиться в специальных ямках, листики должны быть зелёными, а не коричневыми и иссохшими», — заключила диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог, специалист по коррекции веса Анна Дробышева дала советы по составлению здорового завтрака.