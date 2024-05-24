Психолог Вронский: из-за подавленных эмоций у детей может проявляться агрессия
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Обычно мальчикам не разрешают плакать, жаловаться, в результате у человека с годами копится агрессия, а также формируется недоверие к окружающим, отметил специалист в беседе с НСН.
Если родители не могут найти подход к ребёнку, стоит обратиться за квалифицированной помощью, посоветовал Вронский.
«Лучше стоит отправить ребёнка к психологу, который расскажет ему, что злиться — это нормально, но выносить жестокость в мир не нужно. Нужно найти хобби для ребёнка, которые будут интересны именно ему», — заключил он.
Ранее семейный психолог Яна Щербакова дала рекомендации выпускникам по борьбе со стрессом в период ЕГЭ.