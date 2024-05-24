Врач Божок: пигментация на солнце может усилиться из-за увлажняющих кремов

Врач-дерматокосметолог Ольга Божок предупредила, что увлажняющие и выравнивающие средства для кожи могут вызвать негативный эффект в случае воздействия солнечных лучей.

У некоторых людей мало клеток, формирующих защитный слой кожи — меланоцит, объяснила она в беседе с телеканалом «Звезда».

«При солнечном свете они вырабатывают меланин, коричневое вещество, которое формирует защиту от лучей», — сказала Божок.

Она отметила, что солнце влияет на образование стойких пигментных пятен и увеличение количества морщин.

Для защиты кожи следует наносить защитные средства за 15—20 минут до выхода на солнце и не забывать обновлять их в течение дня, добавила врач.

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