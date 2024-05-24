Врач Божок: пигментация на солнце может усилиться из-за увлажняющих кремов
- Gettyimages.ru
У некоторых людей мало клеток, формирующих защитный слой кожи — меланоцит, объяснила она в беседе с телеканалом «Звезда».
«При солнечном свете они вырабатывают меланин, коричневое вещество, которое формирует защиту от лучей», — сказала Божок.
Она отметила, что солнце влияет на образование стойких пигментных пятен и увеличение количества морщин.
Для защиты кожи следует наносить защитные средства за 15—20 минут до выхода на солнце и не забывать обновлять их в течение дня, добавила врач.
Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.