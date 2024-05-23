Дерматолог Абрамова рассказала женщинам об уходе за кожей во время отпуска

Врач — дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска.

«Неважно, с чего начинается ваше путешествие — самолёт, поезд или многочасовая поездка в салоне автобуса или автомобиля, — рекомендую отправляться в дорогу с минимумом макияжа», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, обязательно нужно взять с собой антибактериальный гель для рук и крем для рук.

Вместо мицеллярной воды можно использовать салфетки для снятия макияжа. Также пригодятся тканевые маски, ватные диски и ватные палочки, гель для умывания, питательные средства.

Кроме того, желательно положить в косметичку SPF-средства.

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