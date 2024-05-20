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Дерматолог Юдина посоветовала защищать кожу от солнечных лучей летом

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Дерматолог-косметолог сети клиник «Семейная» направление Beauty Надежда Юдина напомнила, что от воздействия ультрафиолетового излучения усиливается эффект фотостарения кожи.
Дерматолог Юдина посоветовала защищать кожу от солнечных лучей летом
  • Gettyimages.ru

«Под солнечными лучами вырабатывается защитный природный пигмент меланин, вызывающий изменения цвета — пигментации», — отметила врач в интервью «Газете.Ru».

Она посоветовала соблюдать осторожность людям с белой кожей, с расширенными видимыми сосудами, а также принимающим препараты, повышающие фоточувствительность — витамин А, антибиотики и др.

Фотостарение — это также разрушение коллагена и эластина, из-за чего кожа истончается. Это приводит к потере упругости и появлению морщин, отметила Юдина. Она посоветовала на солнце использоваться средства с SPF-защитой.

Ранее врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян рассказала о последствиях для иммунитета после обгорания на солнце.

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