Дерматолог Юдина посоветовала защищать кожу от солнечных лучей летом
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«Под солнечными лучами вырабатывается защитный природный пигмент меланин, вызывающий изменения цвета — пигментации», — отметила врач в интервью «Газете.Ru».
Она посоветовала соблюдать осторожность людям с белой кожей, с расширенными видимыми сосудами, а также принимающим препараты, повышающие фоточувствительность — витамин А, антибиотики и др.
Фотостарение — это также разрушение коллагена и эластина, из-за чего кожа истончается. Это приводит к потере упругости и появлению морщин, отметила Юдина. Она посоветовала на солнце использоваться средства с SPF-защитой.
Ранее врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян рассказала о последствиях для иммунитета после обгорания на солнце.