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Дерматолог Андрян рассказала о снижении иммунитета при обгорании на солнце

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Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян рассказала о последствиях для иммунитета после обгорания на солнце.
Дерматолог Андрян рассказала о снижении иммунитета при обгорании на солнце
  • Gettyimages.ru

«Когда защитный барьер кожи разрушается солнечными лучами, то повышается и склонность к инфекционным вирусным поражениям, особенно это касается детей», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, людям с I и II фототипами кожи следует избегать длительного нахождения на солнце и использовать солнцезащитные средства.

Последствия обгорания могут проявиться не сразу, а спустя 10—20 лет.

«Поэтому летом рекомендуется обновлять солнцезащитный крем на теле каждые три часа и использовать на всё тело и лицо минимум 30 г препарата», — заключила дерматолог.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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