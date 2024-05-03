Дерматолог Андрян рассказала о снижении иммунитета при обгорании на солнце

Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян рассказала о последствиях для иммунитета после обгорания на солнце.

«Когда защитный барьер кожи разрушается солнечными лучами, то повышается и склонность к инфекционным вирусным поражениям, особенно это касается детей», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, людям с I и II фототипами кожи следует избегать длительного нахождения на солнце и использовать солнцезащитные средства.

Последствия обгорания могут проявиться не сразу, а спустя 10—20 лет.

«Поэтому летом рекомендуется обновлять солнцезащитный крем на теле каждые три часа и использовать на всё тело и лицо минимум 30 г препарата», — заключила дерматолог.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.