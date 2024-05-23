RT в Telegram
Подпишись

Врач Васильева: из-за воздействия солнечных лучей может начаться выпадение волос

Короткая ссылка
Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог «СМ-Косметологии» Мария Васильева посоветовала в период активного солнца носить головные уборы, так как кожа головы страдает из-за воздействия ультрафиолета.
Врач Васильева: из-за воздействия солнечных лучей может начаться выпадение волос
  • Gettyimages.ru

«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, она посоветовала в летний период использовать средства с SPF-защитой и включить в уход за волосами кондиционеры, сыворотки и спреи с кератином, гиалуроновой кислотой и маслами для того, чтобы волосы не стали слишком сухими и ломкими из-за потери влаги.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить