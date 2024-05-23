Врач Васильева: из-за воздействия солнечных лучей может начаться выпадение волос

Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог «СМ-Косметологии» Мария Васильева посоветовала в период активного солнца носить головные уборы, так как кожа головы страдает из-за воздействия ультрафиолета.

«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, она посоветовала в летний период использовать средства с SPF-защитой и включить в уход за волосами кондиционеры, сыворотки и спреи с кератином, гиалуроновой кислотой и маслами для того, чтобы волосы не стали слишком сухими и ломкими из-за потери влаги.

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