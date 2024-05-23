RT в Telegram
Подпишись

В Москве стартует фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»

Короткая ссылка
В столице стартует фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя», рассказал мэр Сергей Собянин.
В Москве стартует фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«На красочных фестивальных площадках будет представлен широчайший ассортимент рыбы и морепродуктов от производителей со всей России и стран ближнего зарубежья — более 600 наименований. Трепанга и краба синего доставят с Дальнего Востока, скумбрию и гребешок — с Курильских островов. Треску и модиолусы привезут из Мурманска, осетра и леща — из Астрахани. Муксуна и омуля выловили в Лене, а устриц и кильку — в Чёрном море», — написал Собянин в своём блоге.

Он добавил, что к фестивалю присоединяются более 3 тыс. сетевых магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок. А шеф-повара около 300 московских ресторанов порадуют посетителей специальным рыбным меню.

Ранее Собянин рассказал, что в столице начинает работу фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который продлится 100 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить