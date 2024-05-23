В Москве стартует фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»

В столице стартует фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя», рассказал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН.

«На красочных фестивальных площадках будет представлен широчайший ассортимент рыбы и морепродуктов от производителей со всей России и стран ближнего зарубежья — более 600 наименований. Трепанга и краба синего доставят с Дальнего Востока, скумбрию и гребешок — с Курильских островов. Треску и модиолусы привезут из Мурманска, осетра и леща — из Астрахани. Муксуна и омуля выловили в Лене, а устриц и кильку — в Чёрном море», — написал Собянин в своём блоге.

Он добавил, что к фестивалю присоединяются более 3 тыс. сетевых магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок. А шеф-повара около 300 московских ресторанов порадуют посетителей специальным рыбным меню.

Ранее Собянин рассказал, что в столице начинает работу фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который продлится 100 дней.