Диетолог Ким рассказала о продуктах с высоким содержанием соли

Младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким рассказала, какие продукты содержат наибольшее количество соли.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что это прежде всего копчёное, вяленое и переработанное мясо, рыбные консервы, бульонные кубики, консервированные овощи и супы, готовые соусы и фасованные продукты, сыры и закуски (сухарики, крекеры и т. д.).

Как отметила Ким, избыток соли связан с повышением риска артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.

Рекомендуется уменьшить потребление перечисленных продуктов, не досаливать уже приготовленную пищу, стараться готовить самостоятельно, а для заправок использовать натуральные специи.

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