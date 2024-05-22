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Диетолог Ким рассказала о продуктах с высоким содержанием соли

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Младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким рассказала, какие продукты содержат наибольшее количество соли.
Диетолог Ким рассказала о продуктах с высоким содержанием соли
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что это прежде всего копчёное, вяленое и переработанное мясо, рыбные консервы, бульонные кубики, консервированные овощи и супы, готовые соусы и фасованные продукты, сыры и закуски (сухарики, крекеры и т. д.).

Как отметила Ким, избыток соли связан с повышением риска артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.

Рекомендуется уменьшить потребление перечисленных продуктов, не досаливать уже приготовленную пищу, стараться готовить самостоятельно, а для заправок использовать натуральные специи.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова назвала полезные качества роллов.

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