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Врач Семирядов рассказал, кому противопоказаны продукты с глютеном

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Превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов рассказал, кому противопоказаны продукты с глютеном.
Врач Семирядов рассказал, кому противопоказаны продукты с глютеном
  • AFP

Продукты, содержащие глютен, противопоказаны людям, у которых наблюдается синдром избыточного бактериального роста (СИБР) и целиакия — повышенная чувствительность к глютену, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«От этой болезни страдают около 2% людей, поэтому многие слабо осведомлённые в теме люди (в том числе медицинские блогеры) любят заявлять: «Глютен безопасен для 98% населения». Но это явное введение в заблуждение, ведь существует ещё три типа непереносимости глютена, которые мало образованные в теме специалисты не учитывают», — отметил специалист.

По его словам, одним из них является нецелеакийная чувствительность к глютену.

Риск развития непереносимости глютена имеют до 40% человек, и все они нуждаются в исключении или минимизации глютена в рационе, заключил врач-диетолог.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала полезные свойства хлеба.

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