Специалист Быстров рассказал о полезных свойствах грецких орехов

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, какими полезными свойствами обладают грецкие орехи.

В беседе с Life.ru он отметил, что орехи содержат витамины группы В, большое количество омега-3, это также источник фолиевой кислоты.

Кроме того, грецкие орехи считаются питательным перекусом.

Как уточнил Быстров, из-за высокой калорийности орехи противопоказаны пациентам с ожирением, а также при язве желудка, гастрите, панкреатите, расстройствах ЖКТ.

Ранее нутрициолог, академический директор МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии) Екатерина Веселова дала рекомендации по правильному и здоровому питанию на природе.