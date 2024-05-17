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Специалист Быстров рассказал о полезных свойствах грецких орехов

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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, какими полезными свойствами обладают грецкие орехи.
Специалист Быстров рассказал о полезных свойствах грецких орехов
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он отметил, что орехи содержат витамины группы В, большое количество омега-3, это также источник фолиевой кислоты.

Кроме того, грецкие орехи считаются питательным перекусом.

Как уточнил Быстров, из-за высокой калорийности орехи противопоказаны пациентам с ожирением, а также при язве желудка, гастрите, панкреатите, расстройствах ЖКТ.

Ранее нутрициолог, академический директор МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии) Екатерина Веселова дала рекомендации по правильному и здоровому питанию на природе.

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