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Иммунолог Продеус: клещи выбирают своих жертв спонтанно

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Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что клещи выбирают своих жертв спонтанно.
Иммунолог Продеус: клещи выбирают своих жертв спонтанно
  • Gettyimages.ru

«Нет никакой группы риска. Им абсолютно всё равно, кого кусать. Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. По крайней мере, не доказано, что группа крови, половая принадлежность и так далее имеют значения для клещей», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно правильно одеваться. Также желательно сделать прививку от клещевого энцефалита.

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал в беседе с RT, как выбрать безопасные и эффективные средства от комаров и клещей.

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