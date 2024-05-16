Иммунолог Продеус: клещи выбирают своих жертв спонтанно

Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что клещи выбирают своих жертв спонтанно.

«Нет никакой группы риска. Им абсолютно всё равно, кого кусать. Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. По крайней мере, не доказано, что группа крови, половая принадлежность и так далее имеют значения для клещей», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно правильно одеваться. Также желательно сделать прививку от клещевого энцефалита.

Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал в беседе с RT, как выбрать безопасные и эффективные средства от комаров и клещей.