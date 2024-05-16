Врач Антонова: во время уборки кожу рук следует защищать с помощью перчаток

Врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог «СМ-Клиники» Дарья Антонова порекомендовала при использовании чистящих средств, в том числе для мытья посуды, надевать резиновые перчатки.

В составе любого чистящего средства содержатся растворители, которые смывают с кожи защитную плёнку, — себум, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Это естественная защита кожи, предохраняющая от микробов и способствующая удержанию влаги. Растворяя эту плёнку моющими средствами, человек делает кожу уязвимой, чем провоцирует воспаления, добавила Антонова.

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