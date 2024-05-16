Врач Антонова: во время уборки кожу рук следует защищать с помощью перчаток
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В составе любого чистящего средства содержатся растворители, которые смывают с кожи защитную плёнку, — себум, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Это естественная защита кожи, предохраняющая от микробов и способствующая удержанию влаги. Растворяя эту плёнку моющими средствами, человек делает кожу уязвимой, чем провоцирует воспаления, добавила Антонова.
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