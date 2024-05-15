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Пищевой технолог Морозова высказалась о качестве магазинного творога

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Пищевой технолог Эльвира Морозова высказалась о качестве магазинного творога.
Пищевой технолог Морозова высказалась о качестве магазинного творога
  • Gettyimages.ru

«Есть заводы, которые используют трансглютаминазу для улучшения вида творога, чтобы он был красивый, рассыпчатый, чтобы максимально собрать весь белок, полностью выжать весь творог. Экономически очень выгодно это, но сейчас заводы стараются меньше её использовать или вообще не использовать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, для выбора максимально натурального творога важно знать продавцов, честных производителей.

«Единственный вариант — это когда идёт красивое крупное зерно, то есть вероятность присутствия трансглютаминазы», — добавила она.

Ранее врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяна Джутова заявила, что дороговизна правильного питания — это миф.

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